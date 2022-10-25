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Mansur Yavaş'tan İYİ Parti mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj şile İYİ Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:22
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İYİ Parti mesajı

Mansur Yavaş'tan İYİ Parti mesajı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile İYİ Partinin 5'inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir  fotoğrafını paylaşımına ekleyen Yavaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti’nin kuruluşunun 5. yılını kutluyorum. Başta İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. @meral_aksener olmak üzere tüm İYİ Parti camiasına nice yıl dönümleri diliyorum."

"BİZ KURULMAMIŞ OLSAYDIK BUGÜN BU UCUBE SİSTEM OTURMUŞ OLURDU"

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurularak faaliyete geçmişti. Bugün Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz kurulmamış olsaydık bugün bu ucube sistem oturmuş olurdu" ifadelerini kullandı.

"Partimizin kuruluş günü. İyi ki bu partiyi kurmuşuz." diyen Akşener, "Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil talep ettim. O arkadaşlarımızın katılmasıyla grup kurmuş olduk. Onlardan herhangi bir menfaat sağlamamız Türkiye'ye yeni bir şey demokrasi örneği gösterdi." diye konuştu.

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