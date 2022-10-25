Meral Akşener'den flaş açıklama: İYİ Parti'ye kimler katılacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.



Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti’ye geçmesinin ardından başka isimlerin de gündemde olduğunu ifade eden Akşener, “Şu anda görüştüğümüz isimler var. Sadece AK Parti'den bahsetmiyorum. Türkiye'de önemli, katkıda bulunmuş genç ve yaşlı fark etmiyor. Aynı sayın bakanıma yaptığım gibi gidiyorum. Eşlerden istiyorum erkekse karşımdaki.” şeklinde konuştu.



“CİDDİ BİR TEVECCÜHLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

İYİ Parti’nin kamuoyunda, vatandaş nezdinde ciddi bir teveccühle karşılaştığını ifade eden Akşener, “Bu partinin büyümesi lazım. Biz kurumsallaştırmaya, kalıcı hale getirmeye gayret ediyoruz. Bu insanların tecrübelerini, bilgilerini partimizle değerlendirmesi için görüşmeler yapıyorum. Bu görüşmelerimize devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın partimize kattıkları güçle yolumuza devam ediyoruz.” dedi.



FAKIBABA İYİ PARTİ’YE NASIL KATILDI?

Akşener, Fakıbaba’nın partiye katılmasıyla ilgili ise “Ortak dostlarımız var bizim sayın başkanla, bakanımızla. Ben bir gün telefon açtım görüşmeyi yapabilmek için. Gaziantepli eşi, hanımefendinin çok güzel yumurtalı çiğ köfte yaptığına dair bilgim vardı. Aradım, 'Sayın bakanım, ben buralarda gariban, ev yok, koca İstanbul'da ben yalnız, aç biilaç geziyorum. Hanımefendiden şöyle bir şey rica ediyorum.' dedim, öyle başladı. Espriyi yapan benim, çok da nazik insanlar oldukları için öyle başladı ve devam etti.” ifadelerini kullandı.



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