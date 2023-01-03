Ankara Büyükşehir Belediyesi: CNG fiyatı indirilmediği ya da vergiler düzenlenmezse ulaşıma zam kaçınılmaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatlarında kaydedilen büyük artış sonrası oluşan mali tabloyu paylaşarak olası toplu ulaşım zammına ilişkin açıklama yaptı.

"Başka çaremiz kalmadı" ifadesinin kullanıldığı açıklama şu şekilde:

"EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG fiyatı 2019 yılının Nisan ayında 1,67 TL iken günümüzde 20.77 TL’ye yükselmiştir.

EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı giderleri şu şekildedir:

- Doğal Gaz: 140.5 Milyon TL

- Elektrik: 65.7 Milyon TL

- Personel: 111.2 Milyon TL

- Mazot: 26,5 Milyon TL

- Bakım ve Onarım: 30 Milyon TL

- ÖHA ve ÖTA Destekleri: 8 Milyon TL

KASIM AYI TOPLAM GİDER: 382 MİLYON TL

KASIM AYI TOPLAM BİLET GELİRİ: 120 MİLYON TL

AYLIK ZARAR 262 MİLYON TL’DİR

Bu durum sürdürülebilir değildir. Her ay oluşan bu devasa zarar yine Ankara halkının parasıyla kapatılmaktadır. EGO, 1863 adet otobüsle hizmet vermektedir ve bunun yüzde 84’ü CNG’lidir. CNG fiyatı indirilmediği ya da vergilerle ilgili yeni bir düzenleme gelmediği takdirde biniş ücretlerinde fiyat artışı kaçınılmaz olacaktır."