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Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Ankara’nın Mamak ilçesi, Nenek Mahallesi sınırları içerisindeki alanların Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne ait patlatma test alanı yakınında bulunmalarından dolayı can ve mal güvenliği riski teşkil etmeleri nedeniyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 03:23
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Ankara Mamak İlçesi Nenek Mahallesindeki alanların Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne ait patlatma test alanı yakınında bulunmalarından dolayı kamulaştırılmasına karar verildi

Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
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Bazı taşınmazların Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Ankara ili, Mamak İlçesi, Nenek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanların, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne ait patlatma test alanı yakınında bulunmalarından dolayı can ve mal güvenliği riski teşkil etmeleri nedeniyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kararın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi. (İHA)

 

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