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Şirketlerin beklediği haber Resmi Gazete 'de yayımlandı!

Vergi avantajında yeni karar. Kurumların yabancı paralarını TL hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı 9 aylık bilançoları için de geçerli olacak.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:12
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Şirketlerin beklediği haber Resmi Gazete 'de yayımlandı!

Şirketlerin beklediği haber Resmi Gazete 'de yayımlandı!
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Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Kurumların yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı 9 aylık bilançoları için de geçerli olacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar da kurumlar vergisinden muaf olacak.

 

VERGİ AVANTAJINDAN FAYDALANACAKLAR
Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Kurumların yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı 9 aylık bilançoları için de geçerli olacak. Şirketler 30 Eylül tarihleri bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajından faydalanacak.

 

VERGİ ÖDEMEYECEKLER
Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.

 

VERGİ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumların 30.9.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olacak.

 

FDSGH


 

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