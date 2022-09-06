Ankara Mimarlar Odası Başkanı memuriyetten çıkarıldı. TOGO kulelerinin yıkımı için mücadele edince Sinan Aygün Bakanlığa şikayet etmişti

Yıkılmasına karar verilen TOGO kulelerinin sahibi Sinan Aygün’ün şikayetiyle başlayan süreç kapsamında bugün İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) savunma yapan Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş, hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğini söylemişti. Karakuş, memuriyetten çıkarıldı.

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün’ün TOGO İkiz Kuleleri Davası’nda taraf olan ve Çankaya Belediyesi’nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş hakkında “işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı” gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na şikayette bulunmuş. Karakuş hakkında “memurluktan atılması” için soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporu uyarınca Karakuş hakkında soruşturma açılmasına izin verdi. Karakuş ve Çankaya Belediyesi, soruşturma izninin iptali için Danıştay’da dava açtı. Danıştay 18. Dairesi, Karakuş hakkında Çankaya Belediyesi’ndeki görevini aksattığı gerekçesiyle verilen soruşturma iznini iptal etti. Ancak soruşturma izni iptal edilmesine rağmen Danıştay kararını yok sayan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Karakuş’un “memurluktan çıkarılması” için 6 Eylül Salı günü toplandı. Karakuş hakkında memuriyetten çıkarılma cezası verildi.