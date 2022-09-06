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  • Ankara Mimarlar Odası Başkanı memuriyetten çıkarıldı. TOGO kulelerinin yıkımı için mücadele edince Sinan Aygün Bakanlığa

Ankara Mimarlar Odası Başkanı memuriyetten çıkarıldı. TOGO kulelerinin yıkımı için mücadele edince Sinan Aygün Bakanlığa şikayet etmişti

İçişleri Bakanlığı tarafından dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan memuriyetten çıkarıldı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 12:15
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 12:44
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Ankara Mimarlar Odası Başkanı memuriyetten çıkarıldı

Ankara Mimarlar Odası Başkanı memuriyetten çıkarıldı. TOGO kulelerinin yıkımı için mücadele edince Sinan Aygün Bakanlığa şikayet etmişti
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Yıkılmasına karar verilen TOGO kulelerinin sahibi Sinan Aygün’ün şikayetiyle başlayan süreç kapsamında bugün İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) savunma yapan Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş, hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğini söylemişti. Karakuş, memuriyetten çıkarıldı.

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün’ün TOGO İkiz Kuleleri Davası’nda taraf olan ve Çankaya Belediyesi’nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş hakkında “işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı” gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na şikayette bulunmuş. Karakuş hakkında “memurluktan atılması” için soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporu uyarınca Karakuş hakkında soruşturma açılmasına izin verdi. Karakuş ve Çankaya Belediyesi, soruşturma izninin iptali için Danıştay’da dava açtı. Danıştay 18. Dairesi, Karakuş hakkında Çankaya Belediyesi’ndeki görevini aksattığı gerekçesiyle verilen soruşturma iznini iptal etti. Ancak soruşturma izni iptal edilmesine rağmen Danıştay kararını yok sayan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Karakuş’un “memurluktan çıkarılması” için 6 Eylül Salı günü toplandı. Karakuş hakkında memuriyetten çıkarılma cezası verildi.

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Adalet Nerede
6.09.2022 13:38
Kanun dışı yapıya karşı olan Oda Başkanını, kanunu yerine getirmekle yükümlü olan Bakan memuriyetten çıkartıyor  
 
Tunas
6.09.2022 13:36
Dünyada böyle çürümüş bir ülke yok, hırsızlar korunurken, buna engel olanlara çamur atıp ceza verirler. Bakınız sıfırlama tapeleri sonrası gelişmelere, ve buna  
 
Garibin Sesi
6.09.2022 13:32
Sinan denen adamı Baykal birde CHP den milletvekili yapmıştı o imkanlarında tadını çıkartıyor bu kafalarla memleket bu yüzden böyle ha Ali Veli ha Veli Ali siyasetin kaymağını yiyenlerden yüzlerce var  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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