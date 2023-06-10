Ankara MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama. Ölü, yaralı ve enkaz altında kalanlar var

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamada 5 işçinin şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ankara MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama. Ölü, yaralı ve enkaz altında kalanlar var

İHA’nın haberine göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Patlamada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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5 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Petrol-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Ali Haluk Koşar, 5 kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.

Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor. Fabrikada ayrıca roket yakıtı ve barutların patlatma, ısı ve dinamik atış testleri yapılıyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA: 5 ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı 5 işçinin şehit olduğunu açıkladı. MSB patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldı.

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MSB tarafından yapılan açıklamada, “Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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