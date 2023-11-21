Ankara'da 147 parça tarihi eser ele geçirildi

Ankara il Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.
Ekipler, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasıyla kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Roma dönemine ait tarihi eserlerin satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
147 PARÇA TARİHİ ESER
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Etimesgut ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 147 parça tarihi eser ve 50 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.