Ankara'da bardan çıkan 2 polis ve 1 bekçi sokak ortasında kadınlara saldırdı

Ankara Kızılay’da biri başkomiser olmak üzere iki polis memuru ve bir bekçi eğlence mekanı çıkışında kadınlara tekme tokat saldırdı. Başkomiserin 4 el silah sıktığı olay sonrası emniyet mensupları açığa alındı.

KAYNAK: İHA
Ankara'da bardan çıkan 2 polis ve 1 bekçi sokak ortasında kadınlara saldırdı

Ankara Kızılay’da gittikleri bir eğlence mekanı çıkışında, yolda karşılaştıkları kadınlarla ağız dalaşına giren biri başkomiser iki polis ile bir mahalle bekçisi ortalığı birbirine kattı. Üç emniyet personeli, haklarındaki idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Üç emniyet personeli, kadınlarla tekme tokat ve yumrukla saldırdı. Kavgaya karışan kişilerden biri olan başkomiser, daha sonra havaya 4 el ateş açtı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, başkomiser ve beraberindeki iki emniyet görevlisi gözaltına alındı.

ankarasaldirigorsel.jpgŞüpheliler hakkında adli ve idare soruşturma başlatıldı. Üç emniyet personeli, haklarındaki idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

aw015525-01.jpg"ADLİ VE İDARE SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyetteyken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan (3) kişiyi derhal gözaltına almıştır. Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."

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