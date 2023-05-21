AKP’li milletvekili HÜDA PAR’lılar ile aynı kafada. Kadına şiddeti önleyen yasayı hedef aldı

Kütahya’da AKP listelerinden seçilen Milletvekili Adil Biçer’in terör örgütü Hizbullah’ın siyasalk kolu HÜDA PAR ile aynı kafada olduğu ortaya çıktı. Daha önce Hizbullahçı teröristlere affı savunan Biçer, şimdi de kadına şiddeti önlemek için çıkarılan yasayı hedef aldı.

AKP’li milletvekili HÜDA PAR’lılar ile aynı kafada. Kadına şiddeti önleyen yasayı hedef aldı

Kütahya’da AKP listesinden milletvekili seçilen avukat Adil Biçer, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a ilişkin, “Bir hukukçu olarak, sadece kadın beyanının esas alınmayacağı kanaatindeyim. Kanun, toplumun mantığıyla örtüşmüyor” dedi.

Adil Biçer, milletvekili seçilmesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kendisine oy veren seçmene teşekkür eden Biçer, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’nı destekleme şartlarından olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına KarşıŞiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a ilişkin de açıklama yapan Biçer, kanunun toplum mantığı ile örtüşmediğini savundu.

“KANUN, TOPLUMUN MANTIĞIYLA ÖRTÜŞMÜYOR”

6284 sayılı Kanun’a dair nasıl bir çalışma yapacakları sorusuna cevap veren Adil Biçer, şunları söyledi:

“6284, kadın beyanını esas alıyor. Kanun koyucu orada neyi amaçladı vaktiyle bilmiyorum ama bir hukukçu olarak, sadece kadın beyanının esas alınmayacağı kanaatindeyim. 20 yıl avukatlık yaptım. O dönemde de aynışeyi söyledim. Önyargıya dayalı olarak başka yanlışlara da sebebiyet veriyor. Hatta bayan tarafından darp edilen bir erkeğe, erkek lehine uzaklaştırma verilmesi gerekirken yanlışlıkla hâkimin yine erkeği uzaklaştırma kararı verdiğine de şahit oldum. Dolayısıyla kanun, toplumun mantığıyla örtüşmüyor. Ama kanun koyucu neyi amaçladı o dönemde bilmiyoruz. Gerekçe illaki vardır. Bize düşen, bundan sonraki görevde vatandaşın isteği doğrultusunda çalışmak. Nafakayla ilgili de yükselen sesler var, ‘Ömür boyu nafaka olmaz’ şeklinde. Vatandaşımızın bizden isteği varsa görev süresince, başta komisyonlarda sonra da Büyük Millet Meclisi’nde dile getirmek olacak.”

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