Ankara'da kadınlara saldıran 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı

Ankara'da bir eğlence mekanı çıkışı, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulunarak, havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru 3 emniyet personeli tutuklandı.

KAYNAK: AA
Ankara'da kadınlara saldıran 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı

(AA - İHA)

Ankara Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyetteyken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi, ikisi polis memuru olduğu anlaşılan (3) kişiyi derhal gözaltına almıştır.

Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ankara Kızılay’da gittikleri bir eğlence mekanı çıkışında, yolda karşılaştıkları kadınlarla ağız dalaşına giren biri başkomiser iki polis ile bir mahalle bekçisi ortalığı birbirine kattı. Üç emniyet personeli, haklarındaki idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Üç emniyet personeli, kadınlarla tekme tokat ve yumrukla saldırdı. Kavgaya karışan kişilerden biri olan başkomiser, daha sonra havaya 4 el ateş açtı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

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