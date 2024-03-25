Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide etmişti. İntihar ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide etmişti. İntihar ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Bahçelievler’de 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs, annesi ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide silahı kafasına dayayarak intihar etmişti. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şahsın intihar ettiği an güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak’ta ve Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi’nde bulunan Nusretiye Camii’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Uğur Falay (35), Bahçelievler’deki evlerinde annesi Hüsna Falay (59) ve kız kardeşi İrem Falay (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle şahıs, üzerindeki silahı çıkartıp annesini ve kız kardeşini kafalarından vurdu. Daha sonra Beyoğlu’ndaki Nusretiye Camii'ne giden Uğur Falay, kendini de kafasından vurarak intihar etti.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, Uğur Falay’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

İntihar anı caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yapılan incelemeden sonra Uğur Falay’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uğur Falay’ın 15-25 Mart tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Aile katliamı yapan Uğur Falay’ın yankesicilik, uyuşturucu, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

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