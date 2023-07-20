Ankara’da ekmeğe büyük zam

Yüksek enflasyon ve dolar kurunun fırlamasıyla adeta A’dan Z’ye her şeye zam geldi.

Ekmek ve unlu mamullerine de zam üstüne zam geldi.

Ankara’da da ekmek fiyatları yükseldi.

Ankara Fırıncılar Odası'nın almış olduğu kararla Başkent'te ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı.

200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseltildi.



Yeni fiyat, 20 Temmuz'dan itibaren geçerli.



Rize, Kocaeli, Van, Yozgat ve İstanbul’da da ekmeğe geçtiğimiz günlerde zam gelmişti.

TOPLU ULAŞIMA DA ZAM

2 gün önce Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı duyurulmuştu. Yeni karara göre 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarihi itibariyle tam bilet fiyatı 9.5 TL’den 15 TL’ye, öğrenci bileti fiyatı ise 4.75 TL’den 7.5 TL’ye yükselmişti.