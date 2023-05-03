Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında sözde 'bölge imamı' ve 'eyalet muhasebecisi'nin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.