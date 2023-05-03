Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, aralarında FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' ve 'eyalet muhasebecisi'nin de bulunduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
HTS çalışması sonucu başkasına ait GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca, yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. (DHA)