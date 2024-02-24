Ankara'da iki adayın şu an ki oy oranları açıklandı. Mansur Yavaş'tan bomba haber

AKP’nin Ankara için yaptırdığı son ankette CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile AKP’nin adayı Turgut Altınok arasında 15 puanlık bir oy farkı bulunuyor.

Ankette, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş’a oy verecek olanların oranı yüzde 46,9, Turgut Altınok’a oy verecek olanların oranı ise yüzde 34,8 olarak çıktı.

Yerel seçimlere yaklaşırken anket firmaları da çalışmalarını sürdürüyor. AREA Araştırma, 8-9 Şubat 2024 tarihlerinde Ankara’nın tüm ilçelerinde oturan, 18 yaş ve üzeri 1.546 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemi kullanarak bir anket yaptı.

Ankete katılanların yüzde 26,3’ü “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna AKP, yüzde 25,9’u ise CHP yanıtını verdi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy tercihiniz ne olur?” sorusuna yüzde 46,9’u CHP, yüzde 34,8’i ise AKP yanıtını verdi. Geçerli oylar dikkate alındığında, CHP’yi seçenlerin oranı yüzde 54,0, AKP’yi seçenlerin oranı ise yüzde 40,1 oldu.

Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiği sorusunun cevaplarında “Sosyal yardımlar” ve “Dürüst, güvenilir” kelimeleri dikkat çekti.

EN BEĞENİLEN İCRAAT SOSYAL YARDIMLAR

Aynı ankette Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiğine dair sorular da yer aldı. Yavaş’ın en beğenilen icraatı yüzde 28 ile “Sosyal yardımlar” olarak belirlendi. İkinci sırada yüzde 8 ile “Dürüst ve güvenilir” olması geldi. Belediye hizmetleri ise bu iki ölçütün çok arkasında kaldı.

Yavaş’ın duyulmadan yaptığı yardımların AKP’nin bu alandaki üstünlüğüne son verdiği görülüyor. Tabi ki bu maddenin, “Belediye icraatı” olarak nitelendirilmesi de son yılların halinin, en açık göstergesi…

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Ankara hakkında şöyle dedi: “CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile AKP’nin adayı Turgut Altınok arasındaki farkın aynı kaldığı ve kapanmasının da olası olmadığı söyleniyor.

İlçelerde Etimesgut ve Polatlı’nın CHP’ye geçebileceği konuşuluyor. AKP’nin kalesi olan Mamak’ta ise problem olduğu ifade ediliyor. AKP’nin Ankara için yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında olduğu aktarılıyor.”