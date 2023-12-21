Ankara'da İYİ Parti'nin 4 ilçe başkanı görevden alındı

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Ankara'da İYİ Parti'nin 4 ilçe başkanı görevden alındı
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Haymana, Beypazarı, Akyurt ve Çubuk ilçe başkanlarının görevden alındığını açıkladı.

İYİ Parti'de 4 ilçe başkanı görevden alındı..

Partinin Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 ilçe başkanının görevden alındığını şu şekilde duyurdu:

"Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı İlçe başkanlarımız görevden alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

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ANKARA MİLLETVEKİLİ BUGÜN İSTİFA ETMİŞTİ

Bugün öğlen saatlerinde Ankara Milletvekili Yüksel Arslan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, İYİ Partinin 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere tek başına girme kararının ardından İYİ Partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

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