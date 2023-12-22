İYİ Parti’de 4 milletvekili daha istifa edecek iddiası. Ankara kulisleri bunu konuşuyor

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İYİ Parti’de 4 milletvekili daha istifa edecek iddiası. Ankara kulisleri bunu konuşuyor
İYİ Parti’de istifa tartışmaları devam ederken Ankara kulislerinde 4 milletvekilinin daha İYİ Parti’den istifa edeceği iddiaları dolaşmaya başladı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Ankara’da Polatlı ve Gölbaşı örgütleri başta olmak üzere toplu istifaların yaşanacağı iddia ediyor. Partiden 5 bin kişinin üzerinde kopuş olabileceğine işaret eden yöneticiler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakın isimlerle yolları ayıracağı öne sürüyor.

Ayrıca, partiden 4 milletvekilinin de önümüzdeki günlerde Mansur Yavaş’a yakınlığı nedeniyle istifasını vereceği belirtiliyor.

Söz konusu 4 milletvekilinin arasında İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat’ın da adı geçiyor.

MANSUR YAVAŞ TARTIŞMASI

İYİ Parti’de son olarak Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu. Aslan, Genel Başkan Meral Akşener’in kendisine “Sizin Mansur Bey ile yakınlığınızı biliyorum. Partimizin Ankara’daki adayına çalışın diyemem. Siz serbestsiniz” dediğini dile getirmişti.

Arslan, devamında ise şunları söyledi:

“Ancak ben üyesi ve milletvekili olduğum partinin aday çıkardığı bir ilde başka bir adayı desteklemenin siyasi, ahlak ve nezaket ile bağdaşmayacağını düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı desteklemeyi vefakârlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum.”

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