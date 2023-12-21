Naci Görür'den İYİ Parti açıklaması. İBB adayı olacağı iddia edilmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den İYİ Parti açıklaması. İBB adayı olacağı iddia edilmişti
İYİ Parti'nin İBB adaylığı için Naci Görür'ü düşündüğü iddia edildi. İddialar sonrası açıklama yapan Naci Görür "Teklifler gelip gidiyor. Seviyorlar." dedi.

CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları belirlenmişken, AKP'nin ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına kimleri çıkaracağının bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

TV100 programcısı gazeteci Kübra Par, İYİ Parti'nin ise İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Prof. Dr. Naci Görür'ü çıkarmaya hazırlandığını iddia etti.

Kübra Par, "Duyumlarıma göre İYİ Parti’nin İstanbul adayı Naci Görür olabilir" ifadesini kullandı.

"SİYASET ÜSTÜ KALMAK ZORUNDAYIM"

Adaylık iddiaları sonrası Prof. Dr. Naci Görür, Gazete Duvar'a açıklama yaptı.

Naci Görür şu şekilde konuştu;

"Ben bilim adamıyım. Siyaset üstü kalmak zorundayım. Benim istediğim, sesimin herkese ulaşması. Eğer siyasete girersem, polemik insan olurum. Bir partinin kitlesine ulaşırım. Biz insanları göçük altında o partili, bu partili diye çıkarmıyoruz. Hangi parti ihtiyaç duyarsa bilimsel olarak hizmete hazırız. Ancak siyasetle olmaz.

'Teklif gelse kabul eder misiniz' sorusuna, Naci Görür, "Teklifler gelip gidiyor. Seviyorlar. Ancak asla siyaset düşünmüyorum. Siyasete girersem, deprem konusuna verdiğim bunca yılım biter. İnsanlar bilimsel olarak hizmet etmek istiyorum. Ben bir partiye girersem, sadece o partinin tabanına konuşurum" yanıtını verdi.

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