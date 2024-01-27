Ankara’da kadın cinayeti: Barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Kaynak: DHA
Ankara’da kadın cinayeti: Barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Ankara Çankaya’da bir kadın, barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde M.A., dün akşam bir süre önce ilişkilerini sonlandıran Ayşegül Ç.'nin Yaşamkent Mahallesi'ndeki evine gitti

İddiaya göre, barışmak istediğini belirten M.A., Ayşegül Ç.'den olumsuz yanıt aldı.

Bunun üzerine M.A., üzerinde taşıdığı tabanca ile Ayşegül Ç’ye ateş etti.

44 yaşındaki kadın, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, M.A. ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı ile adrese sevk edilen sağlık görevlileri Ayşegül Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, olay yerinden kaçan M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Son Haberler
Erzurum'da midibüs şarampole yuvarlandı: 12 yaralı Yaşam
Erzurum'da midibüs şarampole yuvarlandı: 12 yaralı
ABD’den Türkiye’ye 23 milyar dolarlık F-16 satışı. Kongre'ye resmi bildirimde bulunuldu Dünya
ABD’den Türkiye’ye 23 milyar dolarlık F-16 satışı. Kongre'ye resmi bildirimde bulunuldu
Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı Yaşam
Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Trump, tecavüz suçlamasıyla ilgili davada 83 milyon dolar tazminat ödeyecek Dünya
Trump, tecavüz suçlamasıyla ilgili davada 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı: 3 ilde emniyet müdürleri görevden alındı Gündem
Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı: 3 ilde emniyet müdürleri görevden alındı
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü resmen duyurdu. İmza için İstanbul’a geliyor Spor
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü resmen duyurdu. İmza için İstanbul’a geliyor