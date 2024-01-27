Ankara’da kadın cinayeti: Barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde M.A., dün akşam bir süre önce ilişkilerini sonlandıran Ayşegül Ç.'nin Yaşamkent Mahallesi'ndeki evine gitti
İddiaya göre, barışmak istediğini belirten M.A., Ayşegül Ç.'den olumsuz yanıt aldı.
Bunun üzerine M.A., üzerinde taşıdığı tabanca ile Ayşegül Ç’ye ateş etti.
44 yaşındaki kadın, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, M.A. ise olay yerinden kaçtı.
Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı ile adrese sevk edilen sağlık görevlileri Ayşegül Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, olay yerinden kaçan M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.