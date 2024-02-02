Dansözlüğü bırakmasını istedi! Kabul etmeyince öldürdü…

Kaynak: DHA
Dansözlüğü bırakmasını istedi! Kabul etmeyince öldürdü…
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde eğlence mekanında dansöz olarak çalışan sevgilisi Sevda Timur’u (30) işten ayrılması için ikna etmeye çalışan Ümit D. (40), reddedilince silahla ateş ederek öldürdü.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. Sevgilisi Sevda Timur’un evine gelen Ümit D., onunla işi bırakması konusunda konuşmak istedi. Timur’un bu teklifi kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma başladı.

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KURŞUN YAĞDIRDI

Ümit D., sinirlenip tabancasını çıkararak Sevda Timur’a kurşun yağdırdı. Timur olay yerinde hayatını kaybetti. Ümit D. ise polise giderek suçunu itiraf etti. Polis, Ümit D.'nin verdiği adrese giderek Sevda Timur’un cesedini buldu. Bir çocuk annesi olan Sevda Timur’un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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“İŞİ BIRAKMASINI İSTEDİM”

Gözaltına alınan Ümit D., emniyette verdiği ifadede, “Onunla evlenmek istiyordum. Ama işi bırakmasını istediğimde bana hayır dedi. Olay günü de sarhoştu ve bana hakaret etti” diye konuştuğu öğrenildi.

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Ümit D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı.

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