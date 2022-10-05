Bir kadın daha katledildi. Kendinden 37 yaş küçük eşini öldürdü

Ankara Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşayan M.Ç. isimli şahıs dün gece saatlerinde eşi D.Ç. (40) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, eşini tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü.
Eşini öldürdükten sonra polisi arayan zanlı, teslim olmak istediğini belirtti. Eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri M.Ç’yi gözaltına aldı.
D.Ç’nin cansız bedeni, incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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