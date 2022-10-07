Abla kardeş arasında aşk cinayeti 

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) güneydoğudaki eyaletlerinden birinde yaşayan 21 yaşındaki Fatiha Marzan, 26 Eylül günü gece saat 4.30’da 20 yaşındaki kız kardeşi Sayma Marzan’ı ailenin Orlando’daki evinde beraber kaldıkları yatak odasında öldürdü.

Orlando Sentinel’in haberine göre Fatiha, beş yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı ile kız kardeşinin birlikte bir video oyunu oynadığını ve bu oyun aracılığıyla flört ettiklerini öğrendi.

“HANÇER TARZI BIÇAK SETİ”

İddiaya göre, Fatiha, erkek arkadaşının Sayma’yı sevdiğini söylediğini öğrendikten sonra kız kardeşini öldürmeye karar verdi. Müfettişler, kadının bıçaklama olayından iki hafta önce Amazon’dan “hançer tarzı bıçak seti” satın aldığını söyledi.

Polis, Fatiha’nın bıçakları bir dolaba sakladığını ve aile üyelerinin yatmasını bekledikten sonra setten bir bıçağı çıkarıp, kız kardeşini kalbinden üç ila dört kez bıçakladığını söyledi.

Fatiha saatler sonra 911’i arayarak kız kardeşini bıçakladığını itiraf etti. Olay yerine gelen polisler Sayma’yı evin içinde ölü buldu. 21 yaşındaki abla, Orange County Hapishanesi’nde kefaletsiz olarak tutuluyor.