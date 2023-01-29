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Klima gazı sızan araçta patlama

Ankara’nın Polatlı ilçesinde klima gazı sızan araçta meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 00:08
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Ankarada klima gazı sızan araçta patlama. 3 yaralı

Klima gazı sızan araçta patlama
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Olay, Üçpınar Mahallesi Mesire Alanı mevkisine yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin içinde sohbet eden 3 arkadaştan birisi iddiaya göre, sigarasını yakmak için çakmağı çakınca aracın içinde parlamayla birlikte patlama meydana geldi. 

Patlamanın ardından araçtan çıkan 3 arkadaştan biri 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri olayda yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesine kaldırdı. 

Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişinin gaz parlamasından dolayı vücudunda yanıklar meydana geldiği tespit edilirken Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

PATLAMA KLİMA GAZI KAYNAKLI OLABİLİR

Olay yerine gelen Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından patlamanın motor bölümünden içeri sızan klima gazından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Patlamanın ardından ortaya çıkan basınçtan dolayı otomobilin 4 kapısı ile birlikte bagaj açılırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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