Ankara'da konut fiyat artışı dudak uçuklatıyor. Başkent konut kiralarında İstanbul'u geçmeye hazırlanıyor

Başkent Ankara’da barınma maliyeti son bir yılda rekora koştu. Merkez Bankası verilerine göre Ankara’da konut fiyat artışı temmuzda aylık yüzde 8,1, yıllık ise yüzde 105,2 civarında artışa uğradı.

KAYNAK: ANKA
Ankara'da konut fiyat artışı dudak uçuklatıyor. Başkent konut kiralarında İstanbul'u geçmeye hazırlanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni (KFE) bugün açıkladı. Buna göre Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artarak 988,5 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatlarında aylık ortalama yüzde 7,3'lük artışına rağmen endeks, yıllık bazda geriledi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 31,2 oranında artış gösterdi. Konut fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay yüzde 95,9 seviyesindeydi.

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ANKARA'DA YILLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 105,2 OLDU

Konut fiyatları temmuzda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 6,8, Ankara'da yüzde 8,1 ve İzmir’de yüzde 5,5 oranında artış gösterdi. Yıllık fiyat artışı ise İstanbul'da yüzdez 82,7, Ankara'da yüzde 105,2, İzmir'de ise yüzde 97,1 olarak gerçekleşti.

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