Konut fiyatında yeni rekor

Türkiye genelinde ağustosta konut sayısı yüzde 11 artarak 122 bin 91 adet olarak gerçekleşti. Endeksa’nın verilerine göre ise aynı dönemde ortalama konut metrekare satış fiyatı 21 bin 997 TL olurken, bir konuta sahip olmak için gereken ortalama fiyat 2 milyon 859 bin 610 TL'ye çıktı.

Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye genelinde ağustos itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 110 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 21 bin 997 TL olurken, bir konuta sahip olmak için gereken ortalama fiyat 2 milyon 859 bin 610 TL olarak belirlendi. Ortalama bir konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl oldu.

Dünya'nın aktardığı analize göre; ağustos sonu itibarıyla İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 92, ortalama konut metrekare satış fiyatı 33 bin 728 TL, ortalama konut fiyatı 4 milyon 47 bin 360 TL. Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde125 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 823 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 316 bin 990 TL. İzmir’de ise yıllık değer artışı yüzde105, ortalama konut metrekare satış fiyatı 27 bin 741 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 606 bin 330 TL.