Ankara’da market yangını

Yangın, saat 20:00 sıralarında Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde bulunan bir markette çıktı. Yangının büyümesi ile alevler bütün marketi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saat 22.00 sıralarında yangın kontrol altına alındı. Yangının işyerinin arkasında yakılan kartonlardan çıktığı iddia edildi.

"İÇERİDE OLAN VAR MIYDI BİLMİYORUZ"

Yangını gören Serkan Akça “Geldiğimiz zaman arkada ufak bir karton yangını olarak başlamıştı. Öncesinde küçük bir dumandı sadece. İtfaiye geldiği zaman arkaya dolandı önce. Birkaç kişi su istiyordu ama içerde olan var mıydı bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.