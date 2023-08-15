Ankara'da orman yangını

Ankara'nın Çubuk ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

KAYNAK: AA
Ankara'da orman yangını

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Eğriekin Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, Çubuk Orman İşletme Şefliğinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Ankara, Çubuk ve Akyurt itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleriyle kontrol altına almaya çalıştığı yangına, bir helikopterle de havadan müdahale ediliyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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