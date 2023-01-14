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Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:21
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Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Basınevleri Mahallesi'nde Aslan T. ile Yakup Koçak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aslan T, Yakup Koçak'a silahla ateş açtı. O sırada yanlarında bulunan A.K. de Aslan T'ye silahla ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yakup Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan A.K ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu Aslan T. hafif yaralı olarak yakalandı. (AA)

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Sedat
14.01.2023 19:33
Her yerde silah var devletin haberi yok bu nasıl iş.. Beğenmediğiniz 12 eylülden önce bile insanlar bu kadar rahat ve kolay silah taşıyamıyorlardı.  
 
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