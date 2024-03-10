Ankara'da STK'lar, Gazze'ye destek için ABD Büyükelçiliğine yürüdü

Çukurambar'daki Tuğba Altınok Camii'nden ABD Büyükelçiliğine yürüyen gruptakiler, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları protesto etti.

Büyükelçilik önünde, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 21 yıl önce Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını engellemeye çalışırken İsrail buldozeriyle ezilip öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie ile "ABD ordusunun İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmayacağını" söyleyerek kendisini yakan ve yaşamını yitiren Amerikalı asker Aaron Bushnell'i anan grup, basına açıklama yaptı.

Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuz Karaman, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de, tarihin tanık olmadığı bir vahşetin olduğunu, 30 binden fazla insanın bombalar altında can verdiğini söyledi.

ABD'nin, işgalci İsrail tarafından işlenen savaş suçlarına ve soykırıma destek verdiğine dikkat çeken Karaman, "Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Filistin halkının özgürlük mücadelesinin sonuna kadar yanında olacağız. Soykırım durana, soykırım suçluları yargılanana, Filistin özgür olana kadar mücadelemizden geri adım atmayacağız." diye konuştu.