Ankara'da tartıştığı esnafı pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Olay, İncirli Mahallesi'nde saat 18.00 sularında meydana geldi. Zeytin ve turşu satışı yapan Ertuğrul D., bitişikteki dükkanda tesisat işleri yapan arkadaşı Ahmet Arslan'ı ziyaret etti. Henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ertuğrul D., kendi dükkânında bulunan pompalı tüfekle Ahmet Arslan'a 3 el ateş ederek başından vurdu. Arslan ağır şekilde yaralanarak yerde kanlar içinde kaldı, zanlı ise elindeki tüfekle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek Arslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Arslan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Ertuğrul D.'nin yakalanması için çalışmalara başladı. Şüphelinin yakalanması için polis tarafından geniş çaplı bir operasyon yürütülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.