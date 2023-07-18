Ankara'da toplu ulaşıma zam

Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi. UKOME'den çıkan karar ile tam bilet 9,5 liradan 15 liraya indirimli bilet ise 7,5 liraya yükseldi. Zam kararı 3 gün içinde uygulanacak.

Ankara'da toplu ulaşıma zam

Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yeni karara göre 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarihi itibariyle tam bilet fiyatı 9.5 TL’den 15 TL’ye, öğrenci bileti fiyatı ise 4.75 TL’den 7.5 TL’ye yükseldi.

ABB'den yapılan açıklama şöyle:

"2023 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında asgari ücrete %34 oranında artış yapılmıştır. KDV oranında %2, ÖTV oranında %224, motorin litre fiyatında %40 oranında, bakım-onarım (yedek parça alımı, değişimi vb.) giderlerinde de %40 oranında artış meydana gelmiştir.

EGO Genel Müdürlüğü, kötü ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olabilmek adına bilet ücretlerini düşük seviyede tuttuğu için aylık 300 milyon TL zarar etmekte, bu zarar ABB’nin diğer bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Sadece son bir hafta içerisinde yapılan akaryakıt zamlarının faturası aylık 300 milyon TL zarara ilave 20 milyon TL olacaktır.

Hükümetin düzenlediği mevzuat gereği ücretsiz ve indirimli taşınan yolcuların toplam taşınan yolcu sayısına oranının %41’e ulaşmıştır. Her on yolcudan dördü, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkından yararlanmaktadır. Bu durum EGO’nun ve özel halk otobüsü işletmelerinin zararını artırmaktadır.

30 büyükşehir belediyesinin Türkiye geneli ortalama kilometre başı tam bilet ücretinin 0,38 TL, öğrenci bilet ücretinin 0,22 TL olduğu bilinmektedir. Ankara’da ise kilometre başı ücret tarifesinin tam bilette 0,26 TL, öğrenci biletinde 0,13 TL olduğu ve bu ücretlerin Türkiye ortalamasının çok altında kaldığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle, toplu taşıma girdi maliyetlerini tamamen vatandaşımıza yansıtmadan ancak kuruluşumuzun ayakta kalmasını sağlayacak şekilde makul bir oranda bilet ücret tarifelerinde artış yapılması zorunlu olmuştur.

UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarihi itibariyle -üzülerek belirtiyoruz ki- tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7.5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 220 TL olarak belirlenmiştir. 2019 yılında hayata geçirilen öğrenci tarifemiz halen Türkiye’nin en ucuz aylık öğrenci abonman tarifesidir.

Bu fiyat artışı ile aylık 300 milyon TL olan EGO Genel Müdürlüğü zararının bir kısmının karşılanması mümkün olabilecektir. Geçmiş yıllar göz önünde bulundurulduğunda asgari ücret alan bir vatandaşın bütçesi içinde toplu taşım payı %15.4'lerden göreve geldiğimiz 2019 yılında %7.7’ye düşüş göstermiştir. Yeni artış sonucunda asgari ücret alan bir vatandaşın bütçesi içinde toplu taşımaya ayırdığı pay %6.3 olacaktır."

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