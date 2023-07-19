Uçak biletlerine dev zam

Yüzde 52'nin bir selamı daha var. İç hat uçak biletlerinde uygulanan 1150 TL'lik tavan fiyat uygulaması 1650 TL'ye yükseltildi.

Uçak biletlerine dev zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla seçimi kazandıktan sonra A’dan Z’ye her şeye zam yağdı. "Türkiye Yüzyılı" açıklamalarıyla ekonomik kriz daha da derinleşti.

Dolar kuru ve artan enflasyon sebebiyle zam yağmuru devam ediyor. Marketlerdeki, pazardaki, fırındaki birçok ürüne zam yapıldı.

Benzin ve akaryakıta üst üste zam gelirken İstanbul’da benzin fiyatı 32 lirayı aştı.

Vatandaşlar geçimini sağlamakta zorlanırken bir zam haberi de uçak biletlerine geldi.

İç hat uçak biletlerinde uygulanan 1150 TL'lik tavan fiyat uygulaması arttı.

Tavan fiyat uygulaması 1650 TL'ye yükseltildi.

Öte yandan Bussines sınıfı biletler ve aktarmalı uçuşlar bu kurala dahil değildir.

Ayrıca Havayolu şirketleri, yakıta gelen zam ve maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle iç hat bilet fiyatlarında tavan ücretin artırılmasını talep ediyordu.

2022 yılının sene başında bu fiyat 599 TL idi.

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Binali Yıldırım’ın girişimiyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 2013 yılında iç hatlarda ekonomi sınıfında tek yönde tavan ücret uygulamasını başlattı.

Bu dönemde tavan ücret, 299 lira olarak belirlendi. 2021 yılı sonunda 499 TL olan tavan ücret, uygulamanın başladığı günden bugüne

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