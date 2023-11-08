Ankara’da ‘ücretsiz ulaşım’ ile ilgili yeni karar

Ankara'daki özel halk otobüsleri il belediye arasında yaşanan ‘ücretsiz ulaşım’ gerginliği sona erdi. Belediyenin özel halk otobüslerine destek verme kararı sonrası vatandaşlar ücretsiz şekilde otobüsleri kullanabilecek.

KAYNAK: AA
Ankara’da ‘ücretsiz ulaşım’ ile ilgili yeni karar

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin özel halk otobüsü işletmecilerine ücretsiz yolcularla ilgili gelir desteği verilmesi kararına teşekkür etti.

TÖHOB Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Kurtuluş Kara, EGO Genel Müdürlüğünce 31 Mart 2024'e kadar özel halk otobüsü esnafına gelir desteği verilmesini içeren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzalı başkanlık yazısının, belediye meclisindeki tüm parti gruplarının oylarıyla kabul edildiğini belirtti.

abkara.jpgAnkara'da faaliyet göstermekte olan özel halk otobüsü işleticilerine ücretsiz taşıdıkları yolcu başına gelir desteği ödeneceğini ifade eden Kara, daha önce 20 farklı gruptaki serbest kart sahiplerini her ayın sadece 1'i ile 4'ü arası ücretsiz, kalan 26 gün ise ücretli taşıma kararı aldıklarını anımsattı.

“ÜCRETSİZ KARTI OLAN VATANDAŞLARIMIZ ARAÇLARIMIZA BİNEBİLİR”

Kara, "Ankaralı halkımıza müjde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararına istinaden artık 25 ilçede hizmet veren özel halk otobüslerimize vatandaşlarımız sınırsız rahatlıkla binebilirler. Sayın Mansur Yavaş'a ve meclis üyelerimize esnaflarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ayın 4 günü ücretsiz yolcu taşıma kararını bugün itibarıyla sonlandırdıklarını dile getiren Kara, "Ücretsiz kartı olan vatandaşlarımız araçlarımıza binebilir. Onlar adına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gelir desteği esnafımıza ödenecektir. Gelir desteği verilmeyen diğer illerimizde her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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