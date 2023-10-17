Otobüslerde 'ücretsiz biniş' tartışmasına bakan da dahil oldu: Karar kanuna aykırı

Bakan Göktaş, halk otobüslerinin her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararına ilişkin "Esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik artış yapılması hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların ayın sadece belirli günlerinde ücretsiz taşınacağına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Engelli ve yaşlıları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yönelik aylık gelir desteği ödemelerinin ilgili kanun çerçevesinde düzenlenerek 2015'ten beri sürdüğünü belirten Göktaş, ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararının kanuna aykırı olduğunu ifade etti.

GELİR DESTEĞİ ŞİMDİ DEĞİL 1 YIL SONRA YAPILACAK

Bakanlık olarak 2023'te yaptıkları iki artışla destek ödemelerinin yüzde 100 artırıldığını hatırlatan Göktaş, "Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"ESNAFIMIZI RAHATLATACAK ADİL BİR UYGULAMA OLACAK"

Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaşan Göktaş, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde engelli ve yaşlı vatandaşlarımız başta olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla iş birliğine açık ve duyarlı bir yaklaşım sergileyerek ciddi bir yol katettik. Geldiğimiz noktada, fiilen ücretsiz yolcu taşımasına rağmen ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni olmaması nedeniyle gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de kapsama alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldik. Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de destekten yararlanacak olması esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak. 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız ile engelli vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınması uygulamasına destek olmaya devam edeceğiz."