AKP'yi övmek isterken Atatürk'e saldırdı

Medya Ankara isimli Youtube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında, geçmişi örnek göstererek AKP'yi savunan kadının sözleri sosyal medayada tepki topladı.

Yaptığı açıklamada Atatürk'ü isim vermeden hedef alan ve "Bir put kadar değeri yok bu arabanın ya. Araba ürettik araba, uçak ürettik" şeklinde ifadeler kullanan kadına sosyal medyadan çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.

Kadın röportajda şunları söyledi:

"Türkiye şu anda güzel kuyruk yok, yerli üretimlere başladık, ne kadar şükretsek az. Bir put kadar değeri yok bu arabanın ya. Araba ürettik araba, uçak ürettik. Petrol çıkartıyoruz, gaz arıyoruz, bunlara izin bile verilmiyordu bizlere. Niye şükretmiyoruz ya, aç kalalım, ekmek almayalım ne olur ya, açlıktan ölmeyiz."