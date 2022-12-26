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AKP'yi övmek isterken Atatürk'e saldırdı

Son dönemde sosyal medya platformlarından paylaşılan sokak röportajları büyük ilgi görüyor. Vatandaşların gündeme ve ekonomiye dair yorumları dikkat çekerken kimi zaman da yapılan açıklamalar saldırı ve hakaret boyutuna varabiliyor.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 03:54
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Ankaradaki sokak röportajında konuşan kadın AKP'yi savunurken kullandığı sözlerle tepki topladı

AKP'yi övmek isterken Atatürk'e saldırdı
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Medya Ankara isimli Youtube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında, geçmişi örnek göstererek AKP'yi savunan kadının sözleri sosyal medayada tepki topladı.

Yaptığı açıklamada Atatürk'ü isim vermeden hedef alan ve "Bir put kadar değeri yok bu arabanın ya. Araba ürettik araba, uçak ürettik" şeklinde ifadeler kullanan kadına sosyal medyadan çok sayıda eleştirel yorum yapıldı. 

Kadın röportajda şunları söyledi:

"Türkiye şu anda güzel kuyruk yok, yerli üretimlere başladık, ne kadar şükretsek az. Bir put kadar değeri yok bu arabanın ya. Araba ürettik araba, uçak ürettik. Petrol çıkartıyoruz, gaz arıyoruz, bunlara izin bile verilmiyordu bizlere. Niye şükretmiyoruz ya, aç kalalım, ekmek almayalım ne olur ya, açlıktan ölmeyiz."

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Vatan haini
26.12.2022 04:28
Bunun soyu ya rum yada ermenidir ATAMIZLA sorunu kuyruk acısı olan bu tipler her türlü pisliği yapar bunlar dikkat edin akp döneminde çoğaldı nefret ediyoruz bu yaratıklardan  
 
Seçkin Su
26.12.2022 04:01
ronaldo yu harcadılar. asırlardır asil TÜRK halkımı hep korudular. Dönüp tüm halka baktığımızda bu görünüyor. Benim şahane seçkin, muazzam Kültür sahibi TÜRK halkım. Ve çok güzeller, iyi huylular.  
 
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