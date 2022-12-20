20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Z kuşağı başka dedi anne başka dedi. Anne-kızın oy tercihleri farklı çıktı

Z kuşağı başka dedi anne başka dedi. Anne-kızın oy tercihleri farklı çıktı

Sosyal medyada tarafından yayınlanan video, kısa sürede viral oldu. Konya’da YouTube’dan yayın yapan haber kanalında yayınlanan sokak röportajında anne ile Z kuşağındaki arasında yaşanan fark oy tercihi seçimi dikkat çekti.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 15:50
Takip Et

AKP’nin kalesi Konya’da Bi’haber TV’deki sokak röportajında Anne-kızın oy tercihleri farklı çıktı. Z kuşağı başka dedi anne başka dedi

Z kuşağı başka dedi anne başka dedi. Anne-kızın oy tercihleri farklı çıktı
+
Aa
-

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.

Son olarak AKP’nin kalesi Konya’da yapılan bir sokak röportajındaki video kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

YouTube üzerinden yayın yapan ‘Bi Haber TV’ adlı kanalın Konya’da gerçekleştirdiği sokak röportajında dikkat çekici dakikalar yaşandı.

Oy tercihleri sorulan anne ve kız, sokak röportajına damga vurdu.

Muhabirin “Hangi siyasiye asla oy vermezsiniz ya da oy verirsiniz” sorusu üzerine anne önce “Ya ben siyasetten pek anlamıyorum açıkçası. İlgilenmek istemiyorum.” dedi.

Muhabirin, “Peki her halükarda oy veririm dediğiniz bir isim” sorusuna, “Tabi ki Erdoğan. Veririm tekrar ona veririm.” dedi.

Ardından muhabir mikrofonu aynı soruları kadının kızına uzattı. Kız ise annesinin tam tersi bir cevap vererek, "Oy verme şansım yok şu anda. Ama olsaydı Recep Tayyip Erdoğan’a asla vermezdim.” dedi.

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Farklı görüşlerdeki kullanıcılardan birbirinden ilginç yorumular geldi. Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

hayret
20.12.2022 16:29
Gençler gelecekten umut kesmiş, kronik işsizlik nedeniyle diplomaları kağıt haline gelmiş, anne halen mantığımı kullanıyorum diyor.  
 
SAPERE ANDİ
20.12.2022 16:28
Bizler aileden ne gördüysek ideolojimiz odur. Bir arkadaşın Z kuşağı çocuğu babasının aksine gitti tam karşı ideolojiye gönül verdi ve üye de oldu. Z kuşağı sorguluyor. İnternet teknolojisi etkili  
 
Türküm
20.12.2022 16:25
Akp ye ne kadar cahil kendini geliştirmemiş Türkiye’den ve dünyadan haberi olmayanlar oy veriyor  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
3
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
4
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
5
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
6
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
7
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Şanlıurfa'da terör operasyonu. 2 zanlı yakalandı
﻿Şanlıurfa'da terör operasyonu. 2 zanlı yakalandı
﻿Şanlıurfa'da terör operasyonu. 2 zanlı yakalandı
﻿AB'nin gaz tüketimi kış öncesi yüzde 20 geriledi
﻿AB'nin gaz tüketimi kış öncesi yüzde 20 geriledi
﻿AB'nin gaz tüketimi kış öncesi yüzde 20 geriledi
﻿İşte Türkiye Kupası'nda günün sonuçları ve program
﻿İşte Türkiye Kupası'nda günün sonuçları ve program
﻿İşte Türkiye Kupası'nda günün sonuçları ve program
﻿Bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
﻿Bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
﻿Bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.