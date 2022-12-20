Z kuşağı başka dedi anne başka dedi. Anne-kızın oy tercihleri farklı çıktı

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.

Son olarak AKP’nin kalesi Konya’da yapılan bir sokak röportajındaki video kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

YouTube üzerinden yayın yapan ‘Bi Haber TV’ adlı kanalın Konya’da gerçekleştirdiği sokak röportajında dikkat çekici dakikalar yaşandı.

Oy tercihleri sorulan anne ve kız, sokak röportajına damga vurdu.

Muhabirin “Hangi siyasiye asla oy vermezsiniz ya da oy verirsiniz” sorusu üzerine anne önce “Ya ben siyasetten pek anlamıyorum açıkçası. İlgilenmek istemiyorum.” dedi.

Muhabirin, “Peki her halükarda oy veririm dediğiniz bir isim” sorusuna, “Tabi ki Erdoğan. Veririm tekrar ona veririm.” dedi.

Ardından muhabir mikrofonu aynı soruları kadının kızına uzattı. Kız ise annesinin tam tersi bir cevap vererek, "Oy verme şansım yok şu anda. Ama olsaydı Recep Tayyip Erdoğan’a asla vermezdim.” dedi.

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Farklı görüşlerdeki kullanıcılardan birbirinden ilginç yorumular geldi. Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.