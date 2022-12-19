Fazla para için evini Araplara kiraya verenlere sokak röportajında milliyetçilik dersi. Belki utanırsınız

AKP iktidarının izlediği sığınmacı politikası sonucu elini kolunu sallayarak Türkiye'ye giren yabancı uyruklu kaçakların neden olduğu krizler gündemden düşmüyor. Sığınmacı ve kaçakların kriz yarattığı önemli noktalardan biri de emlak sektörü oldu. Daha fazla para için evini Araplara kiraya vererek krizi daha da derinleştirenlere bir sokak röportajında milliyetçilik dersi verildi.

Söz konusu röportajda konuşan vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Ben Almanya’da ev tutmaya gittim 750 euroya 1+1 teraslı. Çok hoşuma gitti. Gittim konuştum ‘Ben 150 euro fazla vereyim bu evi bana verin’ dedim. Yani 750 euro olan eve 900 euro kira verdim. Adam yaşlı Alman ‘Ben eşimle konuşayım size haber vereyim’ dedi. Bir gün geçti aramadı, ben de aramadım. İkinci gün aradım ‘Ne yaptınız’ dedim ‘Biz evi verdik’ dedi. ‘Daha mı fazlaya verdiniz benden daha fazlaya mı teklif ettiler’ diye sordum ‘Alman’a verdim senden daha ucuza sen 900 euro verdin Alman 750 euro verdi ben Alman’a verdim apartmanımda istemiyorum yabancı.’ dedi. ‘Ver elini öpeyim’ dedim. Milliyetçilik budur kardeşim.

Ben İstanbul’da oturuyorum ev sahibim Trabzonlu ‘Vatan Millet Sakarya’ 3 bin lira kira veriyordum 10 bin yaptı. 10 tane Suriyeli alır koyar oraya adam başı iki bin liradan verdiği zaman o parayı alır. Bizde her şey hikaye ya. Ne milliyetçiliğimiz doğru ne dinimizi biliyoruz ne milletimizi biliyoruz ne tarihimizi biliyoruz. Okuyun kardeşim ya. Ayıp ya.”