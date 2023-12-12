Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Koca ile birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 3 oldu.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Süper Lig’de dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde hakem Halil Umut Meler’e saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile birlikte gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Öte yandan gözaltına alınan 3 kişi hakkında da adli kontrol şartı ile serbest bırakılmaları talep edildi.

Adalet Bakanı Tunç konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trentyol Süper Lig’de dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası olay çıktı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e yumruk atarak saldırdı. Atılan yumruk sonrası yere düşen Meler’e bazı şüpheliler ise tekmeyle saldırdı. Olay sonrası 6 kişi gözaltına alınırken Meler’in hastanede tedavisi sürüyor. Öte yandan Süper Lig maçları süresiz ertelendi.

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