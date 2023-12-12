Galatasaray'ı Kopenhag'da bekleyen tehlikeyi Volkan Aliakar açıkladı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Halil Umut Meler'i yumruklaması Kopenhag Galatasaray maçını nasıl etkileyecek? Volkan Aliakar yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'ı Kopenhag'da bekleyen tehlikeyi Volkan Aliakar açıkladı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruğuyla hepimiz sarsıldık. Hakem Halil Umut Meler'in o anları gözümüzün önünden gitmiyor. İnanamadık, tekrar tekrar izledik. Ülkemizin en üst düzey spor organizasyonu Süper Lig'de; bir başkan bitiş düdüğünün ardından koşarak sahaya dalıyor ve seversiniz sevmezsiniz ülkemizin en önemli hakemlerinden birine yumruk atıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil ediyor Halil Umut Meler. Sonra da "Marka değeri" nden bahsediyoruz! Halil Umut Meler'e "geçmiş olsun" diyor, sorumluların en ağır cezayı almasını bekliyoruz.

Skandal gecenin gölgesinde Galatasaray, Danimarka'da tarihinin en önemli maçlarından birine çıkıyor. 23 yıl önce UEFA Kupası'nı aldığı Parken Stadı'nda bu kez "Para, gurur ve prestij" mücadelesi verecek Sarı-Kırmızılı ekip.

Galatasaray kazanırsa Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'na kalacak. Bununla birlikte galibiyet ve tur primi olarak 12.4 milyon Euro (Yaklaşık 390 milyon TL) daha gelir elde edecek. Böylece bu sezonki toplam UEFA geliri 43.6 milyon Euro'ya (1 milyar 360 milyon TL) yükselmiş olacak.

Peki Galatasaray'ı, Kopenhag'da bekleyen tehlike ne?

Kopenhag taraftarı... Danimarka'nın en ateşli grubu konumundalar. Geçen sezon Trabzonspor ile oynadıkları maçta bunu net bir şekilde gördük. Yıllardır hemen hemen her statta maç anlatan Ertem Şener de "Kopenhag taraftarı çok pis bir taraftar. Biz onlara göre beyefendi kalırız. Stat arkasında bira tankerleri var, oradan biralarını alıp meşalelerle stadın içerisine giriyorlar. Aman dikkat!" diye uyardı.

İtalyan hakem Daniele Orsato... Milli takım ve kulüplerimiz onun yönettiği 8 maçta sadece 1 kez kazandı, 5 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Mauro Icardi'nin, Inter kariyerinde Orsato ile yaşadığı gerginlikler de ortaya çıktı. Şimdi bunlara Halil Umut Meler eklendi. Orsato sahaya hangi psikolojiyle çıkacak? İster istemez bilinç altında, "Türkiye'de hakem yumrukluyorlar" düşüncesi olmayacak mı? Saha içinde nasıl sağlıklı kararlar verecek?

Dünya basını bas bas bağırıyor... L'Equipe: "Ankaragücü'nde başkan hakemi dövdü", Ojogo: "Türk futbolunda şok: Hakem, başkan tarafından yumruklandı.", Marca: "Alışılmadık, utanç verici ve üzücü", Bild: "Türkiye'de skandal", Tuttosport: "Türkiye şokta: Kulüp başkanı hakeme yumruk ve tekme attı", Daily Mail: "Hakeme acımasız saldırı" başlıklarını attı.

UEFA cephesinde neler konuşuluyordur? Şampiyonlar Ligi onların göz bebeği. Demiyorlar mıdır, "Bu Türkler'in ne işi var burada!" Zaten bize karşı antipatileri var.

Galatasaray için zor bir gece olacaktı, şimdi daha da zor olacak.

Ah Faruk Koca ah... O yumruğu Halil Umut Meler'e attığını zannediyorsun ama Türk Futbolu'na attın.

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