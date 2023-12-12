Faruk Koca'nın tehdit videosu ortaya çıktı. Ne yapacağını açık açık anlatmış

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın aylar önce yaptığı açıklamalar gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Faruk Koca'nın tehdit videosu ortaya çıktı. Ne yapacağını açık açık anlatmış

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının bitiş düdüğüyle birlikte saha içine koştu, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Yanındakilerle birlikte Halil Umut Meler'i adeta linç etmeye çalıştı. Skandal olay sonrası Faruk Koca ve beraberindeki 3 kişi tutuklandı.

Bu görüntüler şok etkisi yaratırken, Faruk Koca'nın aylar önce verdiği bir röportajda açık açık tehdit ettiği ortaya çıktı.

Faruk Koca'nın daha önce yaptığı açıklamada “Sabrediyorum yoksa farklı yöntemlere başvuracağım” ifadelerini kullandığı görülüyor.

İşte o dönem yaptığı açıklamaların tamamı:
"Futbolun geleceğini düşünüyorsak; önce federasyon yetkilileri, kulüp başkanları, futbolun paydaşları ve hakemler şapkayı önlerine koyup tekrar düşünmeliler. Bugün çok ağır ifadeler kullanabilirim, ama kullanmayacağım. Sabrediyorum! Eğer bu böyle devam ederse tarihte görülmemiş büyük tepkilerle karşılaşacaklarını bilmelerini isterim. Baktık ki yetkililer ve karar mercileri bu tavırlarında devam ediyorlar bunun farklı yöntemlerinin olacağını bilmelerini isterim."

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