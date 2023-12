Halil Umut Meler’e saldırı sonrası hakemlerden ortak açıklama

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü’nün sahasında Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek maçın hakemi Halil Umut Meler’e yumruk atmış, Ankara ekibinin diğer yetkilileri de yerde yatan Meler’e tekmeler savurmuştu. Olayın ardından Ankara’da hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler’e destek olmak için Süper Lig ve 1. Lig hakemleri de ortak bir basın açıklaması yaptı.

Hakem Meler’in tedavi gördüğü hastanenin önünde hakemler adına Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan konuştu.

ARDA KARDEŞLER: "HAKEMLİK VE FUTBOL KONUŞACAK VEYA DÜŞÜNECEK HALİMİZ YOK"

Yaşananlardan dolayı söyleyecek hiçbir şeyin kalmadığını vurgulayan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, "Tüm hakemler olarak toplandık. Federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulu, yaşanan olayın arkasından alacağımız her kararda bizi destekleyeceklerini belirterek, tüm ligleri ertelediler. Ancak şu an zaten hakemlik ve futbol konuşacak veya düşünecek halimiz yok. Şu anki tek önceliğimiz arkadaşımız Halil Umut Meler’in sağlığına ve ailesine bir an önce kavuşması. Halil Umut Meler’in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak bir araya gelerek, kendisiyle birlikte geleceğimiz ve kariyerimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

METE KALKAVAN: "SÜRDÜRÜLEMEZ ORTAMIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ATILACAK ADIMLARIN TAKİPÇİSİ VE MÜCADELECİSİ OLACAĞIZ"

Tecrübeli hakem Mete Kalkavan ise "Türkiye’de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi ve temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur" diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçekliği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil, mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Yukarıda bahsettiğim sürdürülemez ortamın çözümü için atılacak adımların özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız."