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Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile ilgili flaş karar

Beşiktaş, transferde önceliği kadrosundaki futbolculara verecek. 4 futbolcu için kararın verildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 19:39
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı

Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile ilgili flaş karar
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Beşiktaş, gelecek sezonun yapılanması için çalışmalara başladı.

Sabah'taki habere göre; Masuaku'nin bonservisi için West Ham Kulübü ile bir görüşme yapılacak. Görüşmede bonservis bedeli konuşulacak, anlaşma sağlanması halinde futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. West Ham United'a 2.2 milyon Euro bonservis bedeli yerine 1.2 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.

Siyah beyazlı yönetim Tayfur Bingöl'ün bonservisini almak için de Alanyaspor'la görüşecek. 

Bunun yanı sıra sezon başında Standart Liege'den transfer edilen Muleka'nın ise gelecek sezon için kiralanmasına karar verildi.

Nathan Redmond için de teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği rapora göre hareket edilecek. Redmond'la önümüzdeki günlerde yönetimin bir görüşme yapıp, gelecek sezona dair düşüncelerini soracağı ifade edildi.

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