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Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları

Beşiktaş’ta hem futbolcu olarak hem de hoca olarak şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, adım adım Fenerbahçe’ye gidiyor.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 11:02
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Sergen Yalçın Fenerbahçe'yi kabul etti

Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
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Editör: Oğuz OK

VOLE’deki “Tatava” programında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin Volkan Demirel ve Sergen Yalçın’la temasa geçtiğini kaydetti.

“SERGEN YALÇIN ‘GELİRİM’ DEDİ”
“Ali Koç birebir görüşmemiş ama yöneticiler yoklama çekmiş.” diyen Çelikler şöyle devam etti:

“Duyduğuma göre, Sergen Yalçın gelirim 2 aylığına, 2 ay sonra yeniden görüşürüz demiş, Volkan Demirel 2 ay + 1 yıl demiş, İsmail Kartal’la ise temas yok.”

Jesus’la bugün yolların ayrılması gerektiğini ifade eden ünlü gazeteci, “Kupa maçında da bütün sorumluluğu futbolculara yüklerdim. Pazartesi itibarıyla yeni hocayı getirirdim. Ama benim anladığım Kayserispor ve Fatih Karagümrük maçına Jesus çıkar. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayseri’ye elenirse bu işin şekli belli olur.” dedi.

Çelikler, Jesus’un tazminatının olmadığını ve yollar ayrılırsa sadece 2 aylık maaşının olduğunu belirtti.



SERGEN YALÇIN: “FENERBAHÇELİ DOĞDUM”
Futbolculuğu döneminde “Dört Büyükler”in formasını giyen Sergen Yalçın, en büyük izi hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş’ta bıraktı.

1999 yılında Fenerbahçe’ye imza attığında verdiği röportajda Sergen Yalçın, "Formasını giydiğim takım için sahada her şeyimi ortaya koyarım. Ben de her çocuk gibi küçüklüğümde bir takımın hayranıydım. Fenerbahçeli olarak doğdum, ama Beşiktaş'ta yıldızlaştım. O camiada Sergen oldum. Unutmam mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.

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