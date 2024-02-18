Ankaragücü taraftarı çıldırdı. Protesto sonrası oyundan alındı

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Ankaragücü taraftarı çıldırdı. Protesto sonrası oyundan alındı
Galatasaray karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapayan Ankaragücü'nde taraftar Kazımcan'a tepki gösterdi.

Ankaragücü; Galatasaray karşısında şok bir skorla soyunma odasına gitti.
İlk yarıda yenen 3 golün ardından Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisi başladı. Hedefte Kazımcan Karataş vardı. Ara transfer döneminde Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan protesto edildi.
Yenilen ikinci golde adamını kaçıran Kazımcan, ceza sahası içinde Mertens'i düşünüp penaltıya sebebiyet verdi.
Kazımcan topla her buluştuğunda tribünlerden yoğun ıslık ve 'yuh' sesleri yükseldi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ikinci yarının başında Kazımcan Karataş'ı oyundan aldı, yerine Mert Çetin'i soktu.

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