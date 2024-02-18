Ankaragücü Galatasaray maçı bitti Oliviera bitmedi. Tek başına sahayı baştan sona koştu

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-0 kazandı ve Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada Mauro Icardi'den (penaltı) geldi.
Bu sonuçla Galatasaray, puanını 69'a çıkardı ve ligdeki namağlup serisini 14 maça yükseltti.
Karşılaşmanın sonunda Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliviera gündem oldu.
MAÇ SONRASI KOŞU YAPTI
Ankaragücü karşısında oyuna 61. dakikada Mertens'in yerine giren Sergio Oliviera, maçın son bulmasıyla birlikte ısınma hareketleri yaptı.
Sahada kimse kalmadı ve Oliviera, tek başına sahayı baştan sona koştu.
Oliviera'nın bu halleri çok konuşuldu.
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