Ankaragücü Galatasaray maçı bitti Oliviera bitmedi. Tek başına sahayı baştan sona koştu

Selahattin Ekrekli
Ankaragücü Galatasaray maçı bitti Oliviera bitmedi. Tek başına sahayı baştan sona koştu
Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası Sergio Oliviera, saha içinde koşu hareketlerini gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-0 kazandı ve Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada Mauro Icardi'den (penaltı) geldi.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 69'a çıkardı ve ligdeki namağlup serisini 14 maça yükseltti.

Karşılaşmanın sonunda Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliviera gündem oldu.

oliviera.png

MAÇ SONRASI KOŞU YAPTI
Ankaragücü karşısında oyuna 61. dakikada Mertens'in yerine giren Sergio Oliviera, maçın son bulmasıyla birlikte ısınma hareketleri yaptı.

Sahada kimse kalmadı ve Oliviera, tek başına sahayı baştan sona koştu.

Oliviera'nın bu halleri çok konuşuldu.

İlgili Haberler
Emre Belözoğlu Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'nin adını anmadı
Köhn maç biter bitmez 40 yıllık Galatasaraylı gibi yaptı
Taha Akgül yıktı geçti. 11. kez Avrupa Şampiyonu oldu
Maç bitti Galatasaraylı futbolcular hararetli hararetli sahada konuştu
Böyle istatistik görülmedi. Galatasaray rekorları parçaladı. Sedat Kaya yazdı
Feyzullah 8-0 kazandı. Avrupa şampiyonluğu geldi
Ankaragücü 3-0 geride olmasına rağmen taraftar desteğini bırakmadı
Ankaragücü 3-0 geride olmasına rağmen taraftar desteğini bırakmadı
Icardi attı Wanda Nara paylaştı. Taraftar beğeni yağmuruna tuttu
Spor Toto Kupası şampiyonu belli oldu
Spor Toto Kupası şampiyonu belli oldu
Ankaragücü taraftarı çıldırdı. Protesto sonrası oyundan alındı
Son Haberler
50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilen AKP'li başkan adayı adaylıktan çekildi Gündem
50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilen AKP'li başkan adayı adaylıktan çekildi
Emre Belözoğlu Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'nin adını anmadı Spor
Emre Belözoğlu Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'nin adını anmadı
32 litre benzin için 1.500 lira ödeyen vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu Video
32 litre benzin için 1.500 lira ödeyen vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu
Torununun kabanını giyip poz veren dedeye yeni kaban sürprizi yürekleri ısıttı Video
Torununun kabanını giyip poz veren dedeye yeni kaban sürprizi yürekleri ısıttı
Almanya'nın devi şokta. Bayern Münih 8 puan geriye düştü Spor
Almanya'nın devi şokta. Bayern Münih 8 puan geriye düştü
Depremzede kadın hem işinden hem de kaldığı konteynerden atıldı. 4 çocuğuyla bir başına kaldı. Bu nasıl vicdansızlık Gündem
Depremzede kadın hem işinden hem de kaldığı konteynerden atıldı. 4 çocuğuyla bir başına kaldı. Bu nasıl vicdansızlık