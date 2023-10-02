Ankaragücü'nde flaş gelişme. Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yolların ayrıldığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ankaragücü'nde flaş gelişme. Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı

Editör: Fatma Demirkaya

Trendyol Süper Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas’a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Yolun açık olsun Tolunay Kafkas…

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