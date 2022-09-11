2.87 milyarlık otoyol vurgunu. Zararı CHP’li Deniz Yavuzyılmaz ortaya çıkardı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Ankara-Niğde otoyolundaki 2.87 milyar liralık kamu zararını ortaya çıkardı.

Odatv’de yer alan bilgilere göre, Yavuzyılmaz, 2.87 milyar liralık oluşan zarara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Karayolları Genel Müdürlüğü yöneticileri hakkında ‘görevi kötüye kullanma', ‘fesat karıştırma' suçlarından şikayetçi oldu.

İddiasını, 2017 yılına ilişkin Sayıştay Raporu'na dayandıran Yavuzyılmaz, Ankara-Niğde Otoyolu İşi'nin yapım süresi başlangıcının, şirkete ek işletme süresi verilecek şekilde mevzuata aykırı düzenlendiğini tespit ettiklerini belirtti.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

“Sayıştay raporuna göre; resmi olarak işin yapım süresinin başlayabilmesi için, uygulama sözleşmesinin yürürlüğe girmesi gerekiyor. Yürürlüğe girebilmesi için ise uygulama sözleşmesinin imzasından sonra, şirketin bazı şartları 180 gün içinde yerine getirmesi gerekiyor. Ancak uygulama sözleşmesi 360 gün sonra yürürlüğe girebiliyor. Sahada ise fiili durum farklı. Resmi olarak işin yapım süresi başlatıldığında, işin 360 günlük kısmı zaten yapılmış durumda.”

KAMUYA DEVİR 360 GÜN ÖTELENDİ

Uygulama sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapım artı işletme süresi işletildiği için yürürlükten önce yapılan işler nedeniyle kısalan yürürlük sonrasındaki yapım işlerindeki 360 günlük sürenin, işletme süresinin sonuna eklendiğini belirten Deniz Yavuzyılmaz, böylece işletme süresinin uzadığını, otoyolun kamuya devrinin de 360 gün ötelendiğini belirtti. Yavuzyılmaz, “Görevli şirkete de bu süre kadar garanti ödemeleri peşkeş çekilmiş oluyor” dedi.

ERBİLGİN AİLESİ KİM?

İhaleyi alan ERG Şirketler Grubu boğazın en pahalı yalısının satışıyla 2006 yılında gündeme geldi. Şirketin 2017 yılında yaşamını yitiren Barajlar kralı diye bilinen kurucusu Sami Müfit Erbilgin, dünyaca ünlü Forbes dergisinin yalısını, dünyanın en pahalı dördüncü evi ilan etmesiyle haberlere konu oldu. Dünyanın en pahalı dördüncü evinin sahibi Müfit Erbilgin'in ve şirketinin vergi listesinde adının olmaması tartışma yaratmıştı.