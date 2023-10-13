Kriz kâhini ortaya çıktı. İsrail - Filistin krizi için yatırımcıları uyardı

‘Kriz kahini’ olarak bilinen Nouriel Roubini, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Roubini, çatırşmaların daha büyük bir alana yayılma riskinin henüz fiyatlanmadığını vurguladı.

Kriz kâhini ortaya çıktı. İsrail - Filistin krizi için yatırımcıları uyardı

2008 Küresel Finans Krizi'ni tahmin eden isimlerden olan ve 'Kriz Kahini' olarak tanınan Roubini, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşme riskinin tam olarak fiyatlanmadığı uyarısında bulundu.

Nouriel Roubini, piyasaların Orta Doğu'daki çatışmaları henüz tam olarak fiyatlamadığı uyarısında bulundu. Yatırımcıların İsrail'in Gazze'ye girip Hamas'tan kurtulmasını beklediğini, ancak hala daha geniş çaplı bir çatışma riski olduğunu ifade eden Roubini, "İran ve Lübnan işin içine girebilir ve Körfez petrol arzı sekteye uğrayabilir" dedi.

Roubini, yatırımcıların İsrail-Hamas savaşının daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşme riskini tam olarak fiyatlandırmadıkları uyarısında bulundu.

New York Üniversitesi profesörü ve Roubini Macro Associates'in CEO'su Roubini, Fas'ın Marakeş kentinde Bloomberg'e verdiği mülakatta yatırımcıların İsrail'in Gazze'ye girip Hamas'tan kurtulmaktan başka çaresi kalmayacağını beklediklerini söyledi.

Roubini, "İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği, olayların çirkinleşeceği ancak çatışmanın kontrol altında tutulduğu bir temel senaryoyu fiyatlıyor. Bu yüzden petrol fiyatları çok fazla yükselmedi" diye konuştu.

Roubini, İran ve Lübnan'ın da olaya dahil olması durumunda Körfez'den petrol arzının kesintiye uğrayacağını ve petrol fiyatlarında bir sıçrama olacağını belirterek, "O zaman ekonomik etki çok büyük olur. Yükselen petrol fiyatları stagflasyonist bir şok yaratabilir. Bu temel senaryo değil, ama bu bir risk" ifadelerini kullandı.

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