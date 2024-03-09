Anma gecesinde gözler onu aradı ama o yoktu 'Olmayı sevdiğin yerdeyim Rasim'im... diye mesaj attı'

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetti. Oyuncunun en son rol aldığı Seksenler dizisinin yıldız oyuncuları, Öztekin için 8 Mart gecesi anma töreni düzenledi.

Seksenler dizisinde Öztekin ile rol alan yıldız oyuncular İlker Ayrık ve Özlem Türkad'ın sunuculuk yaptığı anma gecesinde usta oyuncunun 41 yıllık sanat hayatının detaylı anlatıldığı bir belgesel yayınlandı.

İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde gerçekleştirilen anma gecesinin tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na bağışlanırken, Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin'in gecede olmaması ise dikkat çekti.

Babası gibi koyu bir Galatasaray taraftarı olan Pelin Öztekin, tören yerine Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına gitti. Stattan sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pelin Öztekin “Olmayı sevdiğin yerdeyim Rasim'im” ifadelerini kullandı.

Pelin Öztekin yaptığı bir diğer paylaşımda ise babasıyla bir karesini paylaşarak “Babiş diyemeden 'Peloş' diye seslenişi duyamadan geçen 3 yıl” dedi.