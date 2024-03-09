Hülya Avşar'dan erkek olan Doruk Doğrusöz'e cinsel organ sorusu

Bir süre önce ‘İşte Benim Stilim’ adlı yarışma programı ile tanınan Neslihan Doğrusöz, yarışmanın sonrası cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi ve adını Doruk Doğrusöz olarak değiştirdi.

“Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. Abiyelerimin, eteklerimin altına bile Calvin Klein boxerlarımı giyiyordum.” diyen Doğrusöz Hülya Avşar'ın YouTube’da sunduğu ‘Bir Hülya Avşar sohbeti’ adlı programına konuk oldu.

Hakkında merak edilen her şeyi tek tek anlatan Doruk Doğrusöz, Hülya Avşar’ın cinsel organ sorusunu duyunca ne yapacağını bilemedi.

Hülya Avşar Doruk Doğrusöz’e, “Çok özel olacak ama, oturup şeklini şemalini seçiyorsunuz değiş mi?” diye sordu.

Doruk Doğrusöz Hülya Avşar’ın bu sorusuna karşı, “Ben böyle bütün merak ettiğiniz sorulara yanıt verirsem yandık. Evet seçebiliyorsunuz. Doktorunuz bu ameliyatı gerçekleştiriyor onun yönlendirmesiyle oluyor” diyerek cevapladı.

Doğrusöz ayrıca, bu ameliyatların daha ucuz olması gerektiğini belirterek, süreçte en az 1 milyon TL’ye yakın para harcadığını da dile getirdi.