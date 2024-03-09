Hülya Avşar'dan erkek olan Doruk Doğrusöz'e cinsel organ sorusu

Gizem Ertürk
Hülya Avşar'dan erkek olan Doruk Doğrusöz'e cinsel organ sorusu
‘İşte Benim Stilim’ yarışması ile ünlenen Neslihan Doğrusöz, yarışmanın ardından cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuş ve adını da Doruk olarak değiştirmişti. Hayatıyla sık sık gündem olan Doğrusöz, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu.

Bir süre önce ‘İşte Benim Stilim’ adlı yarışma programı ile tanınan Neslihan Doğrusöz, yarışmanın sonrası cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi ve adını Doruk Doğrusöz olarak değiştirdi.

Mutlaka hatırlarsınız, şimdiki adıyla Doruk, eski adıyla Neslihan Doğrusöz'ü İşte Benim Stilim programında tanışmıştık. Programdan ayrıldıktan sonra cinsiyet geçiş sürecine başlayan Doğrusöz, adını Doruk olarak değiştirdiğini duyurup, yaşadıklarını paylaşmış, yakışıklılığıyla da dikkat çekmişti.

“Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. Abiyelerimin, eteklerimin altına bile Calvin Klein boxerlarımı giyiyordum.” diyen Doğrusöz Hülya Avşar'ın YouTube’da sunduğu ‘Bir Hülya Avşar sohbeti’ adlı programına konuk oldu.

Doğrusöz ayrıca, bu ameliyatların daha ucuz olmasını dilediğini belirterek, süreçte en az 1 milyona yakın para harcadığını söyledi.

Hakkında merak edilen her şeyi tek tek anlatan Doruk Doğrusöz, Hülya Avşar’ın cinsel organ sorusunu duyunca ne yapacağını bilemedi.

Hülya Avşar Doruk Doğrusöz’e, “Çok özel olacak ama, oturup şeklini şemalini seçiyorsunuz değiş mi?” diye sordu.

Hülya Avşar'ın karşısına otururken başına geleceklerden bihaber olan Doğrusöz, program boyunca ilginç sorulara yanıt verdi. Fakat en çarpıcı olanı, Hülya Avşar'ın kendini tutamayıp şak diye "Çok özel olacak ama oturup şeklini şemalını de seçiyorsunuz değil mi?" sorusunu sormasıydı...

Doruk Doğrusöz Hülya Avşar’ın bu sorusuna karşı, “Ben böyle bütün merak ettiğiniz sorulara yanıt verirsem yandık. Evet seçebiliyorsunuz. Doktorunuz bu ameliyatı gerçekleştiriyor onun yönlendirmesiyle oluyor” diyerek cevapladı.

"Bir erkek için en büyük avantaj bu bence" diyen Hülya Avşar karşısında yerin dibine giren Doruk Doğrusöz, "Ben böyle bütün merak ettiğiniz soruları cevaplayacaksam yandık!" dedi.

Doğrusöz ayrıca, bu ameliyatların daha ucuz olması gerektiğini belirterek, süreçte en az 1 milyon TL’ye yakın para harcadığını da dile getirdi.

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